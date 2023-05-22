«Валенсия» пообещала наказать болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса

Руководство испанского футбольного клуба «Валенсия» официально заявило, что будет проведено расследование по делу об оскорблении футболиста «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора во время гостевого матча.
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