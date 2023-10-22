Немецкие электроседаны Mercedes-AMG EQS 53 и Porsche Taycan 4S сразились в гонке

Блогеры устроили гонку двух немецких премиальных электромобилей от Porsche и Mercedes-AMG. Авторы турецкой редакции портала Motor1 устроили гонку по прямой, в которой встретились модели немецких брендов Porsche и Mercedes-AMG, но не спорткары, как можно было бы предположить, а полноразмерные премиальные электрические седаны — Taycan 4S и AMG EQS 53.