Репетитор по математике на основе искусственного интеллекта может быть столь же эффективным, как и человек

Исследование показало, что ChatGPT помогает в изучении математики так же эффективно, как репетитор-человек.
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