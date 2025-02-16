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Репетитор по математике на основе искусственного интеллекта может быть столь же эффективным, как и человек

Репетитор по математике на основе искусственного интеллекта может быть столь же эффективным, как и человек

Исследование показало, что ChatGPT помогает в изучении математики так же эффективно, как репетитор-человек.

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