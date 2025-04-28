Певица Седокова намекнула, что Тимма вел себя агрессивно по отношению к ней

Певица Анна Седокова возмутилась в Instagram из-за негативного комментария в ее адрес от подписчицы. Интернет-пользовательница посоветовала Седоковой придерживаться молчания о случившейся трагедии с Янисом Тиммой, поскольку высказывания артистки только "уничтожают веру" у людей в ее скорбь.
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