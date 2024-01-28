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Kathimerini: Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия

Kathimerini: Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия

Власти Греции одобрили передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом пишет издание Kathimerini. По информации издания, Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
И греков пиндосы нагнули…
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