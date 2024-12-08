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Политика как она есть

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В Lockheed Martin заявили, что не могут нарастить производство ракет Javelin

В Lockheed Martin заявили, что не могут нарастить производство ракет Javelin

Генеральный директор корпорации Lockheed Martin Джеймс Тайклет признался, что компания с начала конфликта на Украине не смогла кратно нарастить производство противотанковых ракет Javelin, как того хотели американские власти.

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