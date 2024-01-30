Набиуллина: Расчеты РФ со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%

Доля стран-участниц БРИКС в торговом балансе Российской Федерации за последние два года выросла в два раза – до 40 процентов, при этом расчеты со странами БРИКС в национальных валютах сейчас составляют 85 процентов.
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