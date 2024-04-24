Politico: в администрации Байдена не уверены в успехе Украины даже с новой помощью

Американские власти не верят в способность Киеву перевернуть ситуацию Администрация президента США Джо Байдена не уверена в том, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя даже с новыми военными поставками от Пентагона, сообщает американское издание Politico.
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