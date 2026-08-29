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Молодёжная сборная России по волейболу отобралась на чемпионат Европы

Молодёжная сборная России по волейболу отобралась на чемпионат Европы

Мужская молодёжная сборная России по волейболу обыграла команду Болгарии в заключительном матче отбора на чемпионат Европы (U-20) и прошла в основной турнир.

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