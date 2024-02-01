Европейский депутат назвал плохой новостью выделение ЕС помощи Украине

Австрийский депутат Харальд Вилимски заявил в Европейском парламенте, что выделение Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи стало плохой новостью для налогоплательщиков стран-участниц Европейского союза.
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