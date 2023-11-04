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Замглавы администрации Ивангорода арестовали за злоупотребление полномочиями

Его отправили под домашний арест. Замглавы администрации МО «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленобласти отправили под домашний арест за злоупотребление должностными полномочиями и холодные батареи.

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