Замглавы администрации Ивангорода арестовали за злоупотребление полномочиями

Его отправили под домашний арест. Замглавы администрации МО «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленобласти отправили под домашний арест за злоупотребление должностными полномочиями и холодные батареи.
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