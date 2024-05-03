Юран не смог ответить на вопрос, сохранит ли «Пари НН» место в РПЛ

Сергей Юран не уверен, что «Пари НН» после его увольнения сохранит прописку в РПЛ. Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил шансы нижегородской команды остаться в РПЛ после того, как его уволили из клуба.
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