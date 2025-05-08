Минтранс раскрыл, когда московские аэропорты справятся с коллапсом

В Министерстве транспорта России ответили на вопрос о том, когда аэропорты Московского региона смогут восстановить расписание после того, как из-за введения ограничений в связи с атаками украинских БПЛА, множество рейсов пришлось задержать или отменить .
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