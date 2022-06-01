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ЕС уходит от русской нефти. Пушков: "От газа не уйдёт, заменить нечем"

ЕС уходит от русской нефти. Пушков: "От газа не уйдёт, заменить нечем"

"Интересы европейской экономики здесь не при чём, они стали жертвой жёсткой политической установки. С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объём поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги", – считает русский сенатор.

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