Как это работает: рязанцы познакомились с «образцовым» предприятием региона

Рабочая группа Рязанского завода металлокерамических приборов посетила модельное предприятие федерального проекта «Производительность труда» НПП «Тепловодохран», которое внедряет бережливое производство с 2020 года.
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