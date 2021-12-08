Мировое обозрение

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Шушкевич вспомнил о «восточной хитрости» Назарбаева и о том, кто нажал на «спусковой крючок» распада СССР

Шушкевич вспомнил о «восточной хитрости» Назарбаева и о том, кто нажал на «спусковой крючок» распада СССР

Экс-лидер Белоруссии Станислав Шушкевич убежден, что решение руководства Казахстана позже присоединиться к Беловежским соглашениям, фиксирующим распад СССР, стало результатом «восточной хитрости» первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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