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Курская дуга, паника: Суджа в огневом кольце, бандеровцы расстреливают своих

Курская дуга, паника: Суджа в огневом кольце, бандеровцы расстреливают своих

У основания зоны вторжения «северяне» прорвали оборону ВСУ и сузили «горловину» до 4 км Из Курской области пришла новость об освобождении села Старая Сорочина, которое соседствует с Малой Локней.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличные новости от ВС России ! Бойцам России вернуться живыми и здоровыми, Вам еще Россию строить!
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7 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Русский солдат непобедим!!! Воинам &quot;трубачам&quot; честь и слава, как они рисковали, но они это сделали, честь и слава!!!
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Создали новые десантно-газопроводные военно-пулеметные войска !))
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3 час.
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