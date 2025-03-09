У основания зоны вторжения «северяне» прорвали оборону ВСУ и сузили «горловину» до 4 км Из Курской области пришла новость об освобождении села Старая Сорочина, которое соседствует с Малой Локней.
Курская дуга, паника: Суджа в огневом кольце, бандеровцы расстреливают своих
Комментарии
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Владислав Владислав
Отличные новости от ВС России ! Бойцам России вернуться живыми и здоровыми, Вам еще Россию строить!
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7 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Русский солдат непобедим!!! Воинам "трубачам" честь и слава, как они рисковали, но они это сделали, честь и слава!!!
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Создали новые десантно-газопроводные военно-пулеметные войска !))
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3 час.
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