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Необычная польза: как интервальное голодание влияет на здоровье печени

Необычная польза: как интервальное голодание влияет на здоровье печени

Ученые из Немецкого онкологического исследовательского центра и Тюбингенского университета выяснили, что интервальное голодание, когда человек пять дней есть, а на два дня забывает о еде, может защитить печень от воспаления.

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