Рөстәм Гайзуллин: "Гомер буе Илсөя концертында сәхнәгә чыга торган балалардан көнләштем. Илсөя шуларны кочаклап, матур итеп «пәп итеп» ала.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Рөстәм Гайзуллин: "Гомер буе Илсөя концертында сәхнәгә чыга торган балалардан көнләштем. Илсөя шуларны кочаклап, матур итеп «пәп итеп» ала.