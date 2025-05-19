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  • Eduard
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Австралия отправляет Украине 49 танков M1A1 Abrams, США разочарованы договорённостью.

Австралия отправляет Украине 49 танков M1A1 Abrams, США разочарованы договорённостью.

Австралийский премьер Энтони Альбанезе подтвердил отправку 49 танков M1A1 Abrams в Украину. Несмотря на начало погрузки, американские чиновники выразили неудовлетворение этой договорённостью, указывая на трудности в эксплуатации техники.

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