В Иркутской области полицейские и общественники приняли участие в акции «Полицейский дед Мороз»

Новый год дарит самые светлые чувства, радость и веру в чудеса. В его преддверии в отделе по работе с участниками СВО и членами их семей управления соцзащиты по Братскому району прошел праздник для детей погибших бойцов и тех детей, чьи отцы сейчас защищают Родину.