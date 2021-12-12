Происшествия

7 подписчиков

В Северной Осетии в преддверии Дня Конституции в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Моздокскому району вручили паспорта

Сначала участники церемонии поставили свою первую подпись в паспорте. Об истории главного документа страны присутствующим рассказал начальник ОВМ ОМВД России по Моздокскому району майор полиции Сергей Мозлоев.

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