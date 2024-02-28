Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта РФ и НАТО является элементом информационной войны.
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