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Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда в случае конфликта РФ и НАТО является элементом информационной войны.

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