Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    И, самое главное, в случае смены власти, преступники не будут реабилитированы...Кто собирает день...
  • наталья никифорова
    Куда ни плюнь обязательно в еврея попадешь. Они что, совсем берега потеряли? Забыли кто их от Гитлера спасал? Иногда ...Он назвал Путина ...
  • Юрий анин
    Все идет куда лучше, чем ожидалось, потому что КНДР увидела возможность для себя вырваться из изоляции при помощи Рос...Путин мог бы взят...

Мэр Нью-Йорка анонсировал грандиозное мероприятие — первый Национальный крысиный саммит

Мэр Нью-Йорка анонсировал грандиозное мероприятие — первый Национальный крысиный саммит

Мэр Нью-Йорка Эрик Лерой Адамс (63-летний представитель Демократической партии, произраильский афроамериканец, глобалист, масон, веган, адепт "климатической секты") объявил о проведении 18-19 сентября 2024 года конференции, на которой специалисты из разных городов США обсудят "кризис, вызванный крысами", поделятся результатами изучения повадок грызунов и разработают комбинацию антикрысиных мер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вск крысы давно в Белом доме!
Ответить
13 час.
Маша Иванова
Желаю победы-защитникам крыс))))))))))))))))А права человека они им не хотят дать-&quot;Свободу крысам&quot;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх