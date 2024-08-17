Глобалисты подписали себе смертный приговор

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 3,4K прочитали Елена Караева Происходящее в Курской области, где наши враги пытаются ввести в лингвистический обиход слово "комендатура", обстрел торгового центра в Донецке, выпущенные по Крымскому мосту шестнадцать ракет ATACMS — это настоящий терроризм.