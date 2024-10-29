Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет» Некоторые лидеры на Западе отказываются пригласить Украину в НАТО, как будто приглашение и полноправное членство в альянсе — одно и то же, заявил украинский президент Владимир Зеленский на четвертом саммите Украина — Северная Европа, передает его пресс-служба на сайте.