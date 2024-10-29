Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет»

Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет»

Зеленский раскрыл, как на Западе говорят Украине «нет» Некоторые лидеры на Западе отказываются пригласить Украину в НАТО, как будто приглашение и полноправное членство в альянсе — одно и то же, заявил украинский президент Владимир Зеленский на четвертом саммите Украина — Северная Европа, передает его пресс-служба на сайте.

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