СМИ: Джигурда будет служить в зоне СВО с мужем Блиновской

По словам источника, он уже запросил отношение Актёр и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, где уже находятся Алексей, муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, и Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова.
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