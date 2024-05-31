СМИ: Джигурда будет служить в зоне СВО с мужем Блиновской

По словам источника, он уже запросил отношение Актёр и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, где уже находятся Алексей, муж Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, и Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова.