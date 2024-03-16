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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивену Эй Смиту было бы интересно занять место Джимми Киммела в его вечернем шоу

Джимми Киммел, ведущий популярного телешоу на ABC с 2003 года, недавно заявил, что его нынешний контракт, срок действия которого истекает в 2026 году, может стать для него последним перед завершением карьеры на телевидении.

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