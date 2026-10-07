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Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении

Вместо пенсии — на передовую: пожилые бойцы ВСУ сдались в плен россиянину на Запорожском направлении

Восемь украинских военнослужащих старше 60 лет без сопротивления сдались в плен одному российскому бойцу из группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, передает 7 октября РИА Новости .

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