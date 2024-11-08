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Греческие коммунисты не дали проехать грузовикам с боеприпасами для Украины

Греческие коммунисты не дали проехать грузовикам с боеприпасами для Украины

Члены Компартии Греции не пропустили автоколонну, написав на машинах послание для НАТО.В городе Тирнавос греческие коммунисты не дали проехать автоколонне из шести грузовиков с боеприпасами для ВСУ.

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