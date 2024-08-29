Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал участников Форума молодых дипломатов в формате «БРИКС плюс», который стартовал в Уфе, и выразил уверенность в их будущий вклад в укрепление доверия между странами.
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