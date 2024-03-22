МО: экипаж Т-90М уничтожил пункт управления беспилотников ВСУ под Артемовском

Танковый экипаж Т-90М "Прорыв" ивановских десантников, по информации из министерства обороны России, уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских войск на Артемовском направлении.
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