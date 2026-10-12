Батареи скоро станут теплыми во всех домах Петербурга: когда дадут отопление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Официальная дата старта полноценного отопительного сезона в Санкт-Петербурге в 2026 году пока не объявлена — с 30 сентября город работает в режиме периодического протапливания.
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