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Что случилось с толпой россиян под Минском: уже во всех СМИ

Тольяттинская "Лада" завершила сбор под Минском и направилась домой! "Лада" возвращается в Тольятти. Учебно-тренировочный сбор "Лады" базе республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" под Минском подошёл к концу.

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