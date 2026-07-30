Что случилось с толпой россиян под Минском: уже во всех СМИ

Тольяттинская "Лада" завершила сбор под Минском и направилась домой! "Лада" возвращается в Тольятти. Учебно-тренировочный сбор "Лады" базе республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" под Минском подошёл к концу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии