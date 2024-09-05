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В МИД России с иронией отнеслись к идее создать министерство возвращения граждан на Украине

В МИД России с иронией отнеслись к идее создать министерство возвращения граждан на Украине

Мария Захарова прокомментировала решение Киева создать министерство возвращения граждан.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о создании на Украине министерства по возвращению граждан.

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