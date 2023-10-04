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Постоянно критикуете себя? Психолог объяснила, почему это опасно

Постоянно критикуете себя? Психолог объяснила, почему это опасно

Постоянно критикуете себя? Психолог объяснила, почему это опасноОткуда появляется этот внутренний критик, который не устает повторять о том, что мы не доделали, где оплошали и каких результатов еще не достигли? Редакция Леди Mail.

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