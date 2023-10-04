Постоянно критикуете себя? Психолог объяснила, почему это опасно

Постоянно критикуете себя? Психолог объяснила, почему это опасноОткуда появляется этот внутренний критик, который не устает повторять о том, что мы не доделали, где оплошали и каких результатов еще не достигли? Редакция Леди Mail.
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