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Военные новости ★ спецоперация

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‍Жёсткий удар России с территории Сирии просчитал военный эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, Андрей Клинцевич.

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