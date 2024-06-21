Жёсткий удар России с территории Сирии просчитал военный эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, Андрей Клинцевич.
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Жёсткий удар России с территории Сирии просчитал военный эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов, Андрей Клинцевич.
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