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Генсек ООН приветствовал план вывода иностранного контингента из Ливии

Генсек ООН приветствовал план вывода иностранного контингента из Ливии

План действий по выводу иностранного контингента из Ливии, согласованный и подписанный ливийской военной комиссией в формате 5+5, приветствовал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

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