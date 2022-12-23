Говорить о гарантиях безопасности до вывода инструкторов НАТО с Украины преждевременно – МИД

Россия не будет проводить серьезные переговоры касательно гарантий безопасности до тех пор, пока с украинской территории не уйдут представители Североатлантического альянса и наемники, а также пока не признают определенные Москвой реалии на земле.
Россия не будет проводить серьезные переговоры касательно гарантий безопасности до тех пор, пока с украинской территории не уйдут представители Североатлантического альянса и наемники, а также пока не признают определенные Москвой реалии на земле.
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