На российском авторынке отмечают рост покупок машин «на эмоциях»

Продажи новых легковых автомобилей в России в последнюю неделю марта составили 38,4 тысячи единиц, почти достигнув рекордного уровня с начала кризиса, который был зафиксирован с 28 февраля по 6 марта 2022 года, такие данные приводит «Автостат».