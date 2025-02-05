В Петербурге из законопроекта о поддержке промышленности удалят упоминания о JuniorSkills и WorldSkills

Поправку подготовят ко второму чтению Лингвистическая дискуссия развернулась на заседании ЗакСа в среду, 5 февраля, при обсуждении законопроекта о поддержке проектов, которые повышают престижность и привлекательность профессий в промышленности.
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