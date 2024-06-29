WP: названы 10 кандидатов, которые могут заменить Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 29 июня, ФедералПресс. В США после завершения теледебатов нынешнего лидера Джо Байдена и бывшего американского президента Дональда Трампа газета The Washington Post выступила с критикой в адрес демократической партии.
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