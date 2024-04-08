Капризов вышел на седьмое место среди лучших бомбардиров в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов обошел Эндрю Брюнетта в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты». В ночь на 8 апреля в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд».