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Капризов вышел на седьмое место среди лучших бомбардиров в истории «Миннесоты»

Капризов вышел на седьмое место среди лучших бомбардиров в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов обошел Эндрю Брюнетта в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты». В ночь на 8 апреля в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд».

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