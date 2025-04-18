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Царьград

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Михаил Боярский сломал ребро и грудные позвонки при падении во время спектакля

Михаил Боярский сломал ребро и грудные позвонки при падении во время спектакля

Михаил Боярский получил травму на спектакле в театре им. Ленсовета и был госпитализированАктер Михаил Боярский сломал ребро и несколько грудных позвонков в результате падения во время спектакля в Санкт-Петербурге.

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