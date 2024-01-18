Депутаты упростили закон об использовании названия Петербурга для юрлиц

Инициатива была единогласно одобрена в первом чтении. Депутаты петербургского ЗакСа приняли решение скорректировать закон о правилах использования слов «Санкт-Петербург» и производных от него юридическими лицами.
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