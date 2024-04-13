Резко усилилось течение воды, двигающейся на Курган

КУРГАН, 13 апреля, ФедералПресс. В Курганской области введен режим ЧС регионального масштаба. Течение воды, которая продолжает приближаться к Кургану, резко выросло, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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