Овечкин забил и помог "Вашингтону" победить "Филадельфию" и выйти в плей-офф

USA TODAY Sports via Reuters Connect Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил шайбу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии Флайерз" и помог своей команде одержать победу и пробиться в плей-офф.