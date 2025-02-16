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СССР-Россия

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Реформы по-американски

Реформы по-американски

В США обнародовали скандальную правду В США рассекретили телеграмму, направленную в Вашингтон по закрытому каналу связи с Госдепартаментом в 1994 году, в которой дипломатический работник Уэйн Мерри предупреждал своё руководство об опасности западных рыночных реформ в России.

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Комментарии
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Александр Денисов
Дедушку штатовцы развели на &quot;фу-фу&quot;(как говорят &quot;уважаемые&quot; люди), а дедушка нам на тот Новый год Вову &quot;подарил&quot;. Но видимо есть в кого, этого Вову тоже все имеют на &quot;фу-фу&quot;...
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