Изуродованному мальчику из Кузбасса планируется провести пластическую операцию

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что мальчику из Кузбасса, над которым издевался отчим, в результате чего ребёнок был изуродован, планируется сделать пластическую операцию в Москве.
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