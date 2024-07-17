Новые зоны отдыха открывают в Нижегородской области

В Кулебаках открыли новое общественное пространство – сквер «Семейный». В нём обустроено место для игр малышей и подростков, есть зона мастер-классов и настольных игр, спортивная площадка, места для тихого отдыха и прогулочные аллеи.
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